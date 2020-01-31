Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии. По словам представителя Кремля, все обязательства выполняются, передает РИА Новости.

По словам Пескова, ситуация в Идлибе, где все еще остаются террористы, вызывает глубочайшую озабоченность и «оставляет желать лучшего». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в районе большого количества террористов постоянно осуществляют наступательные, агрессивные действия в отношении Вооруженных сил Сирии и российской базы в Хмеймиме.

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Президент Турции выдвинул обвинения в адрес России и Ирана на фоне тяжелых боев в провинции Идлиб, где 12 января вступил в силу режим прекращения огня, согласованный Москвой и Анкарой. Эрдоган отмечал, что стороны перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии. «Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили», — отметил турецкий лидер, добавив, что Турция, Россия и Иран должны возобновить переговоры.

В российском МИД в свою очередь заявили, что Москва привержена взятым на себя обязательствам.

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