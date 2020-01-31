В США установили правила съемок секса

Гильдия киноактеров и американская федерация артистов радио и телевидения (SAG-AFTRA) опубликовала положения, разработанные с целью регуляции секс-сцен. Об этом сообщается на сайте организации.

В положении отмечено, что «как профессионалы в своем деле, координаторы постельных сцен в кино взаимодействуют со съемочной группой, чтобы, обеспечивая безопасные условия работы, претворять на экране режиссерские идеи».

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Положения определяют обязанности координаторов постельных сцен, включая надзор за репетициями, обеспечение закрытых съемок, устранение несоответствий в соглашениях между актерами и компаниями, а также гарантию того, что финальный монтаж соответствует договорным обязательствам.

В ноябре похожее руководство для кинематографистов выпустила профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании.

В 2018 году, в ответ на бурную реакцию на движение #MeToo и скандал с Харви Вайнштейном Гильдия опубликовала документ Four Pillars of Change, включающий кодекс поведения в отношении сексуальных домогательств.

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