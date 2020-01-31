Россиянин похвастался друзьям самодельной бомбой и погиб

Во Владивостоке произошел взрыв в квартире, в результате которого погиб один мужчина и еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он демонстрировал его знакомым. Речь идет о самодельной бомбе из страйкбольной гранаты, уточняет РЕН ТВ. В тот момент, когда он хвастался друзьям, взрывное устройство сработало.

По данным СКР, 31 января в квартире дома на улице 1-ая Поселковая обнаружено тело 27-летнего мужчины с многочисленными ссадинами.

В настоящее время проводится доследственная проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия проведен осмотр, опрашиваются очевидцы.

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