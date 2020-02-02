Подсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»

Средний размер расходов россиян в «Черную пятницу» стал в три с половиной раза больше, чем в «Киберпонедельник». Об этом свидетельствует исследование банка «Русский Стандарт», данные которого приводит РИА Новости.

В «Черную пятницу» в 2019 году средний чек покупок в самых популярных категориях составлял 5 273 рублей, а годом ранее — 5 043 рублей. В «Киберпонедельник» 2020 года покупатели в среднем тратили 1 600 рублей, 2019 года — 2 015 рублей.

В этом году лидером продаж в «Киберпонедельник» стала бытовая техника и электроника, где количество покупок увеличилось на 22 процента в сравнении с прошлым годом. В тройку лидеров также вошли товары категории «компьютерные программы», где рост покупок составил 13 процентов, и профессиональные услуги с ростом в 12 процентов.

В 2019 году самыми популярными категориями товаров были авиа/железнодорожные билеты и онлайн видеоигры.

При этом в «Черную пятницу» россияне чаще всего тратили деньги на электронику, рестораны и авиабилеты.

Ранее сообщалось, что россияне начали больше экономить на одежде и искать более дешевые бренды продовольственных товаров. Согласно исследованию аналитиков, о необходимости экономить в октябре-декабре 2019 года заявили 70 процентов опрошенных. Помимо одежды и еды, россияне начали экономить на бытовой технике, развлечениях дома и использовании личного автомобиля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!