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Граждане Китая начали покидать Приморский край из-за смертельного вируса

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Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

На данный момент оттуда вывезли 66 граждан КНР. Транспорт был организован в связи с ограничением грузопассажирского сообщения между Россией и Китаем из-за опасности распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV.

ТАСС отмечает, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркивал, что гражданам КНР на территории региона помогут вернуться на родину, если они захотят.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке и других мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Премьер отмечал, что распоряжение уже пошло в работу.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли 305 человек, вылечились — 346. Число заразившихся превысило 14 тысяч. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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