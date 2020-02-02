В российской больнице ответили на жалобы китайца с коронавирусом

В больнице Читы ответили на жалобы гражданина Китая Ван Юньбина, госпитализированного с коронавирусом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Главврач медучреждения Сергей Юрчук сообщил, что пациенту не сообщали о его диагнозе, так как результаты анализов пришли в больницу только 1 февраля. Утром 2 февраля их довели до сведения пациента.

Кроме того, Юрчук ответил на жалобы гражданина Китая на лечение и условия содержания пациентов. По его словам, в палате «соблюдены все необходимые условия».

Ранее Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении. «Врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов. О том, что я возможно заражен — узнал из новостей», — рассказал он. Пожаловался гражданин Китая и на качество наблюдения за ним. По его словам, многие врачи не работают в конце недели.

По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Большинство подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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