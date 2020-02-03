Сильная метель в Норильске попала на видео

В Норильске из-за сильной метели перекрыли движение в аэропорт и по трассе Норильск — Кайеркан — Алькель. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Издание также опубликовало видео — из-за обильного снегопада на кадрах едва можно различить автомобиль белого цвета.

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что вертолет компании «Ямал» с несколькими вахтовыми рабочими на борту попал в метель и был вынужден совершить аварийную посадку на автомобильной дороге в районе заполярного поселка Ямбург. Транспортное судно приземлилось после нескольких попыток. Люди и вертолет не пострадали.

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