В Совете Федерации высказались о «победе» Польши в историческом споре

Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о победе Варшавы в историческом споре с Россией по трактовке истории Второй мировой войны. Об этом сообщает газета «Взгляд» в понедельник, 3 февраля.

По мнению сенатора, громкая информационная кампания, развернутая Варшавой, принесла весьма ограниченные результаты. «Никакой международной правовой нормы, согласно которой Россия бы считалась ответственной за развязывание Второй мировой войны, не существует», — подчеркнул Пушков.

Материалы по теме «Сталин был уверен в неизбежности войны» Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую

По его словам, большая часть мира считает, что во Второй мировой войне виновата гитлеровская Германия, а Советский Союз способствовал ее завершению.

Ранее Чапутович заявил, что Москва попыталась навязать свое повествование истории, однако ей этого не удалось. В то же время он выразил заинтересованность в налаживании отношений между странами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова польского дипломата фразой: «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице». Ранее она резко раскритиковала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, в частности о том, что Красная армия могла освободить концентрационный лагерь на полгода раньше.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!