Плюс-сайз-модель пожаловалась на удушье из-за большой груди

Хорватская плюс-сайз-модель пожаловалась на регулярные приступы удушья из-за большой груди. Об этом сообщает Daily Star.

Беременная Люсия Лугомер (Lucija Lugomer) рассказала о трудностях, связанных с пышными формами: она страдает от боли в спине и затрудненного дыхания. «Некоторые люди будут закатывать глаза и утверждать, что я вру, но все мои подписчики знают, что я никогда не была человеком, который любит жаловаться», — объяснила 26-летняя Лугомер.

В школьные годы одноклассники дразнили Люсию из-за ее фигуры, однако она научилась любить свое тело и перестала обращать внимание на критику. «В прошлом я постоянно пыталась похудеть, но сейчас чувствую себя счастливой и занимаюсь только пилатесом, чтобы быть в форме», — отметила модель.

Фигура помогла Люсии стать популярной в Instagram, в настоящее время на нее подписано 100 тысяч человек.

В июне 2019 года австралийская модель Симон Хольтцнагель (Simone Holtznagel) пожаловалась поклонникам в Instagram на болезненные ощущения из-за слишком большой груди. «Большая грудь ужасна, она причиняет боль, ваша спина тоже болит, спать приходится в кроп-топе. Я бы продала свою грудь по дешевке, лишь бы избавиться от нее», — писала она в сети. Модель призналась, что во время занятий спортом ей приходится надевать два бюстгальтера, однако она любит свое тело, несмотря ни на что.

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