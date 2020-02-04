Умер режиссер «Языка бабочек» и «Живого леса»

В Мадриде умер испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда. Об этом сообщает газета El Pais во вторник, 4 февраля.

Кинематографист скончался в клинике после перенесенного инсульта. Ему было 72 года. Информацию о смерти режиссера «Языка бабочек» и «Живого леса» подтвердили его дочери.

Хосе Луис Куэрда родился 18 февраля 1947 года в городе Альбасете. В 1969-м он начал работать на испанском телевидении и снимал документальные сюжеты для службы новостей. Позднее он занимал должность ассистента на факультете изобразительных искусств Университета Саламанки. В 1972 году вышел его первый полнометражный фильм «Чет и нечет».

В качестве режиссера Хосе Луис Куэрда также работал над картинами «Спустя некоторое время», «Воспитание фей», «Повсюду тишина», «Одного рассвета не достаточно» и «Вдова капитана Эстрада». Кинематографист являлся двукратным лауреатом премии «Гойя» — за лучшие адаптированные сценарии к лентам «Язык бабочек» и «Слепые подсолнухи».