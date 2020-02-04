В России стало сложнее вывезти деньги за границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в России, вступили в силу новые правила провоза денег через границу. Вывезти и ввезти средства стало сложнее, теперь надо не только декларировать сумму свыше 100 тысяч долларов, но и подтвердить ее происхождение, говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Новые правила касаются не только наличности — объяснять придется чеки, векселя, неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

Подтверждением средств считаются документы банка о снятии наличных со счета и получении кредита, а также какие-либо доказательства совершения гражданско-правовых сделок (например, наследование или дарение).

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Если документов на средства выше 100 тысяч доллеров у гражданина нет, то он не сможет пересечь границу. Для суммы, превышающей 10 тысяч долларов, надо будет заполнить декларацию.

Решение об изменении правил провоза средств через границу принято Евразийской экономической комиссией в августе 2019 года. Они направлены на борьбу с неконтролируемым перемещением наличных средств, которые могут использовать для финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

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