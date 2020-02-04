Песков рассказал о получении Путиным информации о ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин получает максимально полную информацию по ситуации с распространением коронавируса, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 4 февраля.

По словам Пескова, главу государства информируют практически в режиме реального времени. Он также подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания.

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Представитель Кремля также ответил на вопрос о влиянии коронавируса на экономические отношения между странами. По его словам, ситуация может привести к волатильности в торговле России с Китаем, но не скажется на фундаментальных основах торгово-экономических связей.

Ранее во вторник в Минздраве допустили масштабное распространение коронавируса 2019-nCoV в России. В ведомстве пояснили, что не могут прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться.

По последним данным, китайский вирус унес жизни 414 человек. В России проходят лечение два гражданина Китая, о других случаях заражения не сообщается. Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

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