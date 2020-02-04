Боевики обстреляли газовые станции в Сирии

Боевики обстреляли три газовые станции в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Уточняется, что снаряды упали на территории станции «Райян», завода в центральном районе и завода «Эбла». После обстрела на двух объектах начался пожар, третий не пострадал. Взрывы были слышны в городах Латакия и Хомс.

Ранее в феврале сообщалось об обстреле боевиками российской авиабазы Хмеймим. Террористы запустили из Идлибской зоны деэскалации группу беспилотников, которую вскоре перехватили средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших или материального ущерба нет.

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