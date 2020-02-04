Ансамбль Северного флота отказались пускать в Норвегию

Ансамбль песни и пляски Северного флота отказались пускать в Норвегию. Об этом сообщает NRK.

В феврале артисты должны были выступить на культурном фестивале Barents Spektakel в городе Киркенесе, однако им запретили въезжать на территорию страны, объяснив, что для получения визы необходимо сдать отпечатки пальцев. При этом уточняется, что российским военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.

Директор фестиваля Любовь Кузовникова заявила, что мероприятие впервые столкнулось с тем, что «на культурное сотрудничество влияет политическая напряженность между Россией и Норвегией». Она напомнила, что хор уже приезжал в город и выступал на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов. Представитель департамента коммуникаций норвежского министерства иностранных дел Вера Хельстрем пояснила, что тогда в отношении ансамбля было сделано исключение, так как торжество в честь освобождения Финнмарка является важным событием. Она добавила, что для участия в обычном культурном фестивале правила получения визы останутся прежними.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота, творческий коллектив и не планировал посещать Норвегию. Там рассказали, что «официального приглашения в адрес командования Северного флота или министерства обороны России по данному вопросу не поступало».

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