Tesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.

Акции компании в ходе торгов выросли до 780 долларов за единицу, так что капитализация достигла 140,5 миллиарда долларов. Это рекордный для Tesla суточный рост стоимости с мая 2013 года.

Нынешний подъем начался с мая 2019 года, когда акции опускалась до 185 долларов. В начале декабря рост значительно ускорился, и в январе Tesla стоила уже больше 100 миллиардов долларов.

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Компания обогнала по этому параметру мировых автогигантов General Motors и Ford вместе взятых, которые выпускают на порядок больше автомобилей, и стала самым дорогим автопроизводителем в истории.

Неделю назад Tesla отчиталась о сокращении по итогам 2019 года чистого убытка на 12 процентов, росте выручки на 14,5 процента и рекордных поставках автомобилей. В начале была открыта фабрика в Китае, первая за пределами США, которая должна помочь серьезно нарастить поставки на перспективный местный рынок.

Совместное предприятие Tesla и Panasonic, успех которого спровоцировал вчерашний рост, занимается производством аккумуляторов. В предыдущие годы оно было убыточным из-за производственных проблем.

В 2020-м компания собирается произвести более полумиллиона автомобилей — это более чем на треть выше, чем показатель прошлого года. Между тем аналитики отмечают, что стабилизацию положения Tesla и трехкратный рост акций менее чем за год не решает проблему долга компании, который на конец декабря составлял 13,42 миллиарда долларов на конец декабря.

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