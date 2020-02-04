Российская пенсионерка лишилась руки из-за водителя автобуса

В Ярославле будут судить водителя автобуса, из-за которого 90-летняя пенсионерка лишилась руки. Об этом сообщается на сайте управления МВД Ярославской области.

4 июня 2019 года водитель при высадке пассажиров начал движение с открытой дверью в тот момент, когда пожилая женщина еще выходила из автобуса. В результате россиянка попала под колесо и получила травмы. Она долго лечилась и перенесла несколько операций, в том числе ампутацию руки.

Против водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Он признал вину. Материалы дела направлены в суд.

В январе сообщалось, что в результате столкновения скорой и легкового автомобиля в Омске погибла женщина, находившаяся в медицинской машине. Перед этим она попала в другое ДТП и серьезно пострадала. Пострадали еще пять человек. Оба водителя получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации. Один из фельдшеров направлен в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Врач и второй фельдшер будут лечиться амбулаторно.

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