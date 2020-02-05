В Москве будет благоустроена территория 19 объектов промышленности

В 2020 году будет завершена работа по улучшению транспортной и пешеходной доступности 19 объектов промышленности, расположенных в 7 административных округах Москвы. Эта работа была начата в прошлом году, когда были благоустроены территории, прилегающие к 31 предприятию, говорится в сообщении Департамента капитального ремонта города Москвы.

Сейчас дороги, ведущие к 19 предприятиям, а также граничащим с ними районами жилой застройки, в плохом состоянии: это старое покрытие, узкие тротуары или полное их отсутствие, недостаточное освещение на проезжей и пешеходной частях. Нет удобного подхода к зданиям, а также остановочных павильонов общественного транспорта. Многим предприятиям требуется обустроить парковочное пространство для транспорта сотрудников. На части территорий бывают подтопления.

Сейчас на этих предприятиях работает в общей сложности более 13 тысяч человек. При проектировании были учтены предложения их руководителей и сотрудников, а границы работ были согласованы с префектурами административных округов.

«В рамках работ по благоустройству территорий планируется отремонтировать и оборудовать новые тротуары, обустроить проезды, установить новый бордюрный камень, заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части. Кроме того, будут выполнены реконструкция и ремонт водосточной сети», — рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы.

Помимо этого, планируется привести в порядок существующие парковки, а также обустроить новые парковочные места для сотрудников. А те, кто приезжает на работу на общественном транспорте, смогут спрятаться от снега и дождя в современных остановочных павильонах, а в ожидании автобуса даже зарядить мобильный.

«Хорошая освещенность территории — это не только комфорт, но и безопасность. В рамках работ будут заменены старые и установлены дополнительные опоры освещения. А на прилегающих к предприятиям территориях приведут в порядок существующие газоны, разобьют новые, осенью также высадят деревья и кустарники», — отметили в пресс-службе ведомства.

Все предприятия, где в этом году пройдут работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности, играют важную роль в экономике России и Москвы. Среди них крупнейшее материаловедческое предприятие ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ и Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента АО «ВНИИАЛМАЗ», Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ») и структура российской ракетно-космической промышленности (АО «106 ЭОМЗ»). Это предприятия, которые создают приборы электротехнического оборудования для промышленности, тепловых, атомных и гидроэлектростанций, электрификации сельского хозяйства и транспорта, занимаются поставками авиационной техники и деревообработкой, производят электрооборудование и одежду для детей.

