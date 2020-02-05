Политика пристыдили за платье с оголенным плечом в парламенте

Британский политик и актриса Трэйси Бребин (Tracy Brabin) надела наряд со спущенным плечом на выступление в парламенте и была пристыжена пользователями соцсетей. Об этом сообщает The Sun.

На опубликованных изданием кадрах видно, что член правительства выступает в черном платье с оголенным плечом. Ее образ дополняют золотые серьги.

Пользователи сети раскритиковали 58-летнюю Бребин за ее внешний вид. «Вам не кажется, что надевать такое в парламент неприлично?», «Проститутка», «Она будто собирается кормить ребенка грудью», «У нее было похмелье?» — написали они в комментариях.

Бребин отреагировала на критику в своем Twitter-аккаунте. «Кто знал, что мое плечо вызовет у людей столько эмоций», — отметила она.

Однако некоторые подписчики поддержали женщину-политика и встали на ее защиту. «Не обращайте внимания на критику и носите то, что вам нравится», — высказался один. «Весь шум из-за плеча? Предполагаю, что эти комментарии пишут люди, которые даже дома носят закрытую одежду», — пошутил второй. «Ты могла стоять даже в бикини, пока борешься за наши права!» — отметил третий.

В декабре 2019 года пользователи Twitter высмеяли наряд жены президента США Дональда Трампа Мелании. Она появилась на традиционном рождественском балу Конгресса в длинном белом платье ливанского бренда Reem Acra. На плечи Трамп накинула кейп из такой же ткани, расшитый кристаллами по кромке. Дизайн плаща комментаторы посчитали нелепым.

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