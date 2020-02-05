Раскрыт способ избежать попутчиков с младенцами в самолете

Пассажиры самолета могут избежать путешествия по соседству с детьми, если внимательно отнесутся к выбору места в салоне. Об этом пишет The Sun.

В частности, туристам следует выбирать места в ряду около аварийного выхода — согласно авиационным правилам, там могут размещаться лишь те пассажиры, которые достигли 15 лет и способны помочь при эвакуации в экстренной ситуации.

В случае, если авиапассажир отправляется в поездку в компании, у него есть возможность выбрать сразу как минимум два места — одно в ряду с аварийным выходом и одно за ним. «Поскольку дети не могут сидеть в таком ряду, а родители захотят сидеть вместе со своими детьми, вам гарантировано место без детей», — указано в материале.

Кроме того, не рекомендуется бронировать кресла с дополнительным пространством для ног: как правило, именно там располагаются путешественники с люльками для младенцев. Также считается, что пассажиры с детьми реже летают ночными рейсами и зачастую не выбирают для перелета бизнес-класс.

29 ноября прошлого года сообщалось, что пассажиры самолета, выбравшие места около иллюминатора, меньше подвержены риску заразиться респираторными заболеваниями в сезон простуд и гриппа. Согласно выводам ученых, кресло у окна является более изолированным — в такой ситуации в непосредственной близости к пассажиру находится только один человек.

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