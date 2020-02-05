Производитель сырков «Дружба» не переедет в Белоруссию

Российский производитель плавленых сырков «Дружба», компания «Карат» не переедет в Белоруссию и не собирается переносить часть производственных мощностей в эту страну. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал глава компании Евгений Гребнев.

«Никаких переносов не планируется, это выдернутые из контекста слова. И протокол составлен немножко некорректно, потому что я сказал: "Вы нас подталкиваете к выносу в Белоруссию, так?"» — сказал Гребнев, комментируя появившийся в СМИ протокол совещания в Минсельхозе по вопросу введения обязательной маркировки молочных продуктов.

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Мероприятие было посвящено вступлению в силу с 1 июня закона об обязательной маркировке некоторых молочных продуктов. Согласно ему, на них должен проставляться двухмерный штрих-код Data Matrix в дополнение к обязанности получать электронный ветеринарный сертификат в разработанной Россельхознадзором системе «Меркурий».

В протоколе совещания Гребневу были приписаны слова о том, что «Карат» рассматривает вопрос о переносе производственных мощностей в Белоруссию. Причиной якобы должно было послужить то обстоятельство, что из 16 производственных линий московского завода компании только две готовы к переоборудованию для требуемой маркировки. Еще на двух линиях возможность переоборудования технически отсутствует, а на оставшихся 12 обойдется в 120 тысяч евро за одну линию.

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