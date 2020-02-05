Завод «Карат» отмежевался от идеи переноса производства сыра в Белоруссию

Московский завод плавленых сыров «Карат», производящий плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь», не будет переносить часть производства сыра из России в Белоруссию в связи с грядущей обязательной маркировки молочных продуктов, как об этом было объявлено в некоторых СМИ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор завода «Карат» Евгений Гребнев, который также выразил надежду на то, что в предлагаемом виде маркировка молочной продукции не будет внедрена.

«Никаких переносов не планируется, это выдернутые из контекста слова. И протокол составлен немножко некорректно, потому что я сказал: "Вы нас подталкиваете к выносу в Белоруссию, так?"», — разъяснил глава «Карата» Евгений Гребнев свои слова на совещании в Минсельхозе России. Руководитель предприятия так же уточнил, что говорил о невозможности модернизации линии по производству творожных сыров, поскольку в цехе нет места для дополнительного оборудования.

Информация о планах предприятия по переносу мощностей завода «Карат» имеется в протоколе прошедшего в Минсельхозе России совещания по обсуждению статуса эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции, копия которого есть в распоряжении ТАСС. В документе отмечено «принять к сведению информацию генерального директора ОАО "Карат" Евгения Гребнева о том, что по результатам обследования из 16 производственных линий только на двух возможна установка оборудования для маркировки, на оставшихся 14 производственных линиях необходима доукомплектация, оценочная стоимость дополнительных инвестиционных затрат — 120 тысяч евро на одну линию, а возможность размещения дополнительного оборудования на двух линиях в основном производственном цехе отсутствует; в случае введения обязательной маркировки рассматривается вопрос о переносе всего производства в Республику Беларусь».

В Минпромторге ТАСС подтвердили подлинность протокола. Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов подчеркнул, что перенос производства в Белоруссию не имеет экономического смысла. «Работа по внедрению системы маркировки товаров проводится на всей территории Евразийского экономического союза в соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Согласно существующим подходам в случае, если введение маркировки товара не поддержано всеми государствами — членами союза и вводится на территории одного из них, то для осуществления торговли на территории этого государства — члена союза предприятие будет вынуждено маркировать выпускаемый товар», — отметил замглавы ведомства.

По мнению Виктора Евтухова, к моменту введения обязательной маркировки молочной продукции на типографиях будет возможность наносить коды маркировки на все типы упаковок. «По вопросу роста себестоимости продукции неоднократно отмечалось, что данный показатель зависит от уровня технической оснащенности производства и выбранного метода нанесения кодов маркировки. Реальную оценку можно провести в процессе эксперимента», — подчеркнул он. Заместитель министра также добавил, что по результатам эксперимента будет традиционно рассматриваться вопрос целесообразности исключения конкретного вида продукции из маркировки.

Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), отметил ТАСС, что маркировка уже является обязательной или находится в статусе пилотного проекта в 15 отраслях. «Как в молочной, так и других категориях, пилотный проект, предшествующий обязательной маркировке, направлен на то, чтобы легальные участники рынка имели достаточно времени для подготовки всех процессов в комфортном режиме. Ни в одной из отраслей, где процесс уже стал обязательным, это не привело не только к закрытию или переносу производства добросовестными компаниями, но и к заметному изменению операционных внутренних процессов их работы. Хотя мы в разных отраслях сталкивались с примерами завышенных опасений от проекта, которые в короткий срок прекращались с началом конструктивной работы компаний с регулятором и ЦРПТ, как оператором», — подчеркнул он.

Говоря о сложностях «Карата» с оборудованием линий, в ЦРПТ напомнили, что для молочной продукции предусмотрены три способа маркировки — печать кодов в типографии, при которой компания заказывает упаковку, то есть упаковка поступает на производство сразу промаркированной; наклеивание этикеток на готовую продукцию и печать кодов на производственной линии на фабрике. «Основываясь на информации представителей отрасли, мы считаем, что 70% производителей воспользуется услугами типографий, 30 процентов выберет способ этикетирования. Ни один из этих способов не требует переоснащения производственных линий, дешевле с точки зрения инвестиций и проще с операционной точки зрения», — отметили в ЦРПТ.

В конце января 2020 года Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая и разместил соответствующий проект постановления на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно действующему постановлению, пилотный проект по маркировке этого вида продукции проводится в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. В ходе эксперимента маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. Начало обязательной маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 года.

