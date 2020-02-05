Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в московском метро

В Москве коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 44-летнему Нурлану Муратову, который застрелил полицейского Андрея Райского из его же пистолета на станции метро «Курская». Об этом в среду, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.
Мужчина признан виновным по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
«В ходе расследования проведены множественные судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность подсудимого к совершенному преступлению», — сказала Иванова.
2 сентября 2018 года сотрудник патрульно-постовой службы Райский получил смертельное ранение в голову из собственного табельного пистолета после того, как остановил мужчину для проверки документов. От полученных ранений Райский скончался на месте.