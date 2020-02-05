Российского заключенного отправили в карцер из-за его секс-блога

Заключенного исправительного центра в Кемерово Александра Кушнера отправили в карцер на 15 суток из-за его секс-блога. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Осужденный отбывает наказание за незаконный сбыт наркотиков. В марте 2019 года Кушнера перевели из колонии строгого режима в исправительный центр.

Его близкие связывают наказание с его блогом в Instagram, на который подписаны более 8 тысяч человек. Кушнер пишет о своем опыте, поднимает вопросы секс-просвещения.

В его комнате во время обыска сотрудники администрации нашли и изъяли секс-игрушки, после чего осужденного пригрозили привлечь к ответственности за распространение порнографии.

Кроме этого, администрация отобрала у осужденного мастерскую, где он занимался созданием свечей.

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