Опасную для прикосновений «серую смерть» нашли в США

В штате Луизиана в США обнаружен новый опасный для прикосновений наркотик, который называют «серой смертью». На заявление местных правоохранительных органов обратил внимание журнал Newsweek.

Полиция прихода Сент-Мэри на своей странице в Facebook пишет, что это первый раз, когда им попадается такое вещество. «Вам не следует прикасаться к этому. Если это возможно, не берите его в руки», — подчеркнул представитель полиции Дэвид Спенсер.

В правоохранительных органах уверены, что его уже пытались распространить в других городах штата. При обнаружении пакетика с серым веществом советуют тут же звонить полицейским.

Отмечается, что «серая смерть» — это смесь из героина, фентанила и других опиоидов. Его действие в 10 тысяч раз сильнее морфия. «Даже крошечная доза этого препарата, похожего на бетонную крошку, может убить человека», — сообщается в посте.

28 января в Луизиане был арестован американец после того, как он приставал к прохожим в состоянии наркотического опьянения. Мужчина выпрашивал оружие у людей на парковке, чтобы ограбить магазин.

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