Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии из семьи эмигрантов раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявив, что армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе. Об этом он рассказал в беседе с порталом Censor.net.

Собеседник, назвавший себя Зигфридом, рассказал, что у украинских военных нет желания наступать и побеждать, они способны только принимать бой и погибать. При этом, по его мнению, сейчас ВСУ представляют собой «отрыжку совкового рабства».

Также бывший участник боевых действий назвал бывшего украинского президента Петра Порошенко «вором и государственным преступником», а нынешнего лидера страны Владимира Зеленского «хорошим, но наивным парнем».

Как отмечает портал, Зигфрид является выходцем из семьи советских эмигрантов. До конфликта в Донбассе он служил в немецкой армии, а пять лет назад приехал на Украину. Он принимал участие в боевых действиях вблизи поселка Водяное, неподалеку от Мариуполя.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали количество сбежавших с боевых позиций украинцев. За 2019 год свои позиции покинули 815 бойцов ВСУ, при этом 47 из них сбежали с оружием. ВСУ удалось вернуть лишь 311 дезертиров, из которых только 19 человек с оружием. При этом речь идет лишь о тех, кто сбежал из зоны проведения Операции объединенных сил. Всего же число дезертиров намного выше, заявили в ЛНР.

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