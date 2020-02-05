Пилот раскрыл правду о посадке самолета в ночное время

Посадка самолета в ночное время может вызвать трудности у экипажа, так как территории аэропортов зачастую недостаточно освещены. Правду об этом раскрыл летчик Марк Ванхоенакер (Mark Vanhoenacker), пишет Daily Star.

«Рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы бывают настолько слабо освещены, что, когда готовишься к посадке в темное время суток, особенно в городских условиях, аэродромом зачастую оказывается самое темное место», — заявил он.

По словам Ванхоенакера, в такой ситуации членам экипажа приходится ориентироваться по навигационным приборам и датчикам погоды. Кроме того, летному составу помогают бортовые огни воздушного судна — речь идет, в том числе, об оранжевых лампах в верхней и нижней части фюзеляжа, а также красных и зеленых светодиодах, установленных на крыльях и указывающих направление полета лайнера.

20 января сообщалось, что экипаж самолета выключает основное освещение салона на время взлета и посадки ради безопасности пассажиров на случай чрезвычайной ситуации. Пилот Рохан Бхатнагар добавил, что таким образом сокращается время адаптации человеческого глаза к темноте и есть возможность, в случае необходимости, провести эвакуацию пассажиров воздушного судна быстрее.

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