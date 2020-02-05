Delivery Club и «Яндекс.Еда» оправдались за помятые нежные булочки «Мираторга»

Сервисы доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» оправдались за помятые булочки, из-за которых принадлежащая компании «Мираторг» сеть бургерных «Бургер & Фрайс» с 5 февраля приостановила с ними сотрудничество. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб Delivery Club и «Яндекс.Еды» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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«Бургер & Фрайс» решила временно прервать сотрудничество с Delivery Club и «Яндекс.Едой» из-за медленной доставки блюд. В обоих сервисах заявили, что раньше к скорости и качеству доставки у сети бургерных претензий не было. Они также отметили, что ресторан может регулировать зону доставки и ограничить ее, если для сохранения качества блюд их необходимо доставлять быстрее.

В «Яндекс.Еде» добавили, что в «Бургер & Фрайс» приостановку партнерства им обосновали не претензиями к их работе, а желанием сети «перестроить свои внутренние процессы и оптимизировать упаковку, чтобы повысить качество блюд на доставку».

«Мираторг» временно прекратил партнерство с популярными сервисами доставки еды в связи с «неудовлетворительным качеством обслуживания». По сообщению компании, бургеры доставлялись слишком медленно, из-за чего их «нежная хрустящая булочка» мялась, остывала и теряла товарный вид, что влияло на восприятие продукта.

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