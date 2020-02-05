Мятые нежные булочки рассорили «Мираторг» с Delivery Club и «Яндекс.Едой»

Принадлежащая компании «Мираторг» сеть бургерных «Бургер & Фрайс» с 5 февраля приостановила сотрудничество с популярными сервисами доставки еды «в связи с неудовлетворительным качеством обслуживания». Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Мираторга» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Доставку заказов из «Бургер & Фрайс» осуществляли Delivery Club и «Яндекс.Еда».

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Внутреннее исследование и контрольные закупки компании показали, что из-за неудовлетворительных условий и скорости доставки бургеры теряют свои потребительские свойства: они становятся мятыми, страдает как свежесть, так и внешний вид. Это и вынудило «Мираторг» рассориться с популярными сервисами.

«Мы считаем недопустимым, когда некачественная доставка сводит на нет усилия наших специалистов и наносит репутацию бренду. Один из самых важных компонентов нашего фирменного бургера — нежная хрустящая булочка — за 30-60 минут доставки теряет свои свойства, что может искажать вкус продукта и его восприятие», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что сотрудничество с сервисами доставки прекращено временно. Компания собирается провести серию встреч с партнерами, по итогам которых будет принято решение о возобновлении отношений или разработке альтернативных решений по доставке.

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