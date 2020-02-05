Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео

Baza / Telegram

Сотрудника ФСБ избили у ресторана «Жигули» на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале и публикует видео с инцидентом.

На кадрах видны двое дерущихся мужчин, потом к одному из них подходит третий участник и начинает наносить удары. Пострадавший падает на землю, а оппонент продолжает бить его уже ногами.

Сотрудник ФСБ отказался от госпитализации, но врачи диагностировали у него ушиб глаза.

Личности напавших на него мужчин установлены, их разыскивают.

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