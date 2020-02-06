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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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Спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри рассказал о столкновениях с российскими ЧВК. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских частных военных компаний (ЧВК). Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.

По мнению американца, эти происшествия нарушают достигнутые договоренности между Россией и США в Сирии. «Это происходит не каждый день, но число стычек увеличивается, и это вызывает беспокойство», — отметил Джеффри. Он также выразил мнение, что Россия может быть заинтересована в том, чтобы бросить вызов США на северо-востоке Сирии. Газета также упоминает фотографии из соцсетей, согласно которым американские военные машины препятствуют проезду автомобилей, перевозящих бойцов российских ЧВК.

20 ноября 2019 года Новая газета сообщила, что бойцы так называемой ЧВК Вагнера казнили сирийского военнослужащего, бежавшего из армии президента Сирии Башара Асада. Утверждалось, что пленному разбили ноги кувалдой и проломили грудную клетку, затем отрезали голову и отрубили руки. Тело подвесили за ноги и подожгли. Убийство было совершено в 2017 году, тогда же в интернете появился ролик. Предположительно, его действие происходит в поселке Шaир в сирийской провинции Хомс.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выражал мнение, что оценку деятельности ЧВК Вагнера, если есть нарушения, должна давать Генпрокуратура, а сами бойцы не представляют интересы России.

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