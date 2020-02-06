США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри рассказал о столкновениях с российскими ЧВК. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских частных военных компаний (ЧВК). Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.

По мнению американца, эти происшествия нарушают достигнутые договоренности между Россией и США в Сирии. «Это происходит не каждый день, но число стычек увеличивается, и это вызывает беспокойство», — отметил Джеффри. Он также выразил мнение, что Россия может быть заинтересована в том, чтобы бросить вызов США на северо-востоке Сирии. Газета также упоминает фотографии из соцсетей, согласно которым американские военные машины препятствуют проезду автомобилей, перевозящих бойцов российских ЧВК.

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20 ноября 2019 года Новая газета сообщила, что бойцы так называемой ЧВК Вагнера казнили сирийского военнослужащего, бежавшего из армии президента Сирии Башара Асада. Утверждалось, что пленному разбили ноги кувалдой и проломили грудную клетку, затем отрезали голову и отрубили руки. Тело подвесили за ноги и подожгли. Убийство было совершено в 2017 году, тогда же в интернете появился ролик. Предположительно, его действие происходит в поселке Шaир в сирийской провинции Хомс.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выражал мнение, что оценку деятельности ЧВК Вагнера, если есть нарушения, должна давать Генпрокуратура, а сами бойцы не представляют интересы России.

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