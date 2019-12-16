Асад назвал «реальную цифру» американских военных в Сирии

В Сирии находятся не несколько сотен, а несколько тысяч американских военных, вопреки официальным заявлениям Вашингтона — многие из них работают на ЧВК. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телевидению, передает РИА Новости.

«Американский режим в значительной мере опирается в войне на частные военные компании по типу Blackwater. Так что даже если у них несколько сотен американских солдат в Сирии, то у них есть еще несколько тысяч — может, даже десятки тысяч — гражданских лиц, работающих на эти ЧВК и воюющих в Сирии. Поэтому точную цифру тяжело установить, но это определенно несколько тысяч человек», — приводит агентство слова президента.

По словам Асада, американские политики занижают «реальные цифры», чтобы не вызывать злость у пацифистски настроенных коллег и избирателей.

26 октября сообщалось, что американские солдаты, ранее переброшенные из Сирии в Ирак, вернулись на территорию страны. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вывод войск из Сирии не будет окончательным: несколько сотен военнослужащих останутся, чтобы не позволить террористическим группировкам захватить нефтяные месторождения. Россия назвала военное присутствие США в стране незаконным и неприемлемым.

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