Предсмертное прощание больного пенсионера с умирающей женой попало на видео

dailymail.co.uk

В китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, работники больницы запечатлели на видео предсмертное прощание больного пенсионера с умирающей женой. Кадры опубликовал таблоид Daily Mail.

На видео попали 85-летний Чжан и его 87-летняя жена Вэнь, которые лежали на сдвинутых больничных койках. Чжана госпитализировали 16 января с хронической обструктивной болезнью легких, атеросклерозом и раком легких. Его супруга, которая страдала болезнью Альцгеймера, попала в больницу на следующий день: она потеряла сознание из-за дыхательной недостаточности.

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Вэнь положили в отделение интенсивной терапии, но несмотря на лечение ее состояние критически ухудшалось. 30 января Чжан попросил медиков, чтобы ему позволили последний раз увидеться с женой и попрощаться. «Возможно, в этой жизни я больше никогда ее не увижу», — подчеркнул он.

С разрешения докторов Чжана разместили рядом с Вэнь. На кадрах видно, как супруги лежат на соседних койках и держатся за руки. Чжан зовет жену по имени и смотрит на нее. Позднее в тот же день китайца перевели в его палату, а 31 января Вэнь умерла. По информации издания, семья пока не сказала Чжану о кончине его супруги.

Ранее в феврале сообщалось, что в Нидерландах вышедший на пенсию парамедик исполнил предсмертную волю более 14 тысяч пациентов. Одними из них была супружеская пара, которая хотела в последний раз посмотреть на снег.

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