Назван новый признак мирового кризиса

В 2019 году грузовые авиаперевозки во всем мире сократились на 3,3 процента по сравнению с 2018 годом. Рынок упал впервые с 2012 года, а хуже ситуация обстояла только в 2009-м, в период мирового финансового кризиса. Тогда сокращение составило 9,7 процента. Такая статистика приводится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Эту динамику называют признаком нового кризиса. Она свидетельствует о замедлении мировой торговли, о проблемах в странах ВВП с обрабатывающей промышленностью и уменьшении доверия со стороны деловых кругов.

В декабре падение в годовом выражении составило 2,7 процента. Сильнее всего проблемы обозначились в странах Латинской Америки (минус 5,3 процента), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (минус 3,5 процента), на Ближнем Востоке и в Северной Америке (оба региона — минус 3,4 процента). Вырос показатель на 10,3 процента только в Африке.

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Одновременно сократился и объем международных пассажирских перевозок — на 3,9 процента в декабре и на 3,3 процента за весь 2019 год.

Гендиректор IATA Александр де Жуньяк заметил, что главной причиной проблем в 2019 году стал рост напряженности в торговых отношениях. Однако даже подписание первой части сделки США и Китая не гарантирует улучшение ситуации. Прогнозы осложняет вспышка коронавируса в Китае, о влиянии которого на мировую экономику говорить пока рано.

Ранее эксперты предсказали, что мировая экономика столкнется с длительными проблемами из-за коронавируса. Об этом говорит падение индекса цен на промышленные металлы. В конце января он достиг самых низких значений с июня 2017 года, столь низко он не падал даже в самые острые моменты торгового противостояния США и Китая.

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