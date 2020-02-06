Путин потребовал последовательно ликвидировать вузы-пустышки

Президент Владимир Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки, речь идет о частных институтах и университетах без лицензии министерства образования. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 6 февраля.

Глава государства принимает участие в совместном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

По его словам, подобных учреждений в стране еще достаточно. Он также подчеркнул, что к вопросу ликвидации нужно подходить «качественно и предельно ответственно».

Ранее в ходе мероприятия российский лидер отказался «расселить» вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но признал, что их концентрация в этих городах слишком высокая. Он также отрицательно отозвался об инициативах по возвращению системы обязательного распределения в вузах. По его словам, система образования должна соответствовать актуальным запросам общества.

В середине января Путин поручил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах с акцентом на регионы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!