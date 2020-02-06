Пятилетняя американка выпила воды из бонга матери и умерла

Пятилетняя американка София Ларсон умерла от передозировки, случайно выпив воды из бонга — емкости, с помощью которой ее мать употребляла метамфетамин. Об этом сообщает Newsweek.

Несчастный случай произошел в городе Райфл штата Колорадо в декабре 2019 года. Девочка сообщила своей матери Стефани Альварадо, что вода из стоявшей в доме бутылки была противной на вкус. В этот момент рядом находились двоюродный дядя девочки Дэниэл и двоюродная тетя Берта.

Когда взрослые поняли, что произошло, они не стали вызывать врачей, опасаясь проблем с законом. Они в течение более чем трех часов смотрели, как девочка испытывает галлюцинации, молились и пытались помочь ей, завернув ее в одеяло и предложив попить молока. Когда ребенок потерял сознание, они отправились в больницу, но было слишком поздно — врачам не удалось спасти Софию. Причиной назвали отравление метамфетамином.

Всем троим родственникам предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком, хранении запрещенных веществ и преступной небрежности. Тетю погибшей девочки обвиняют также в попытке скрыть улики: она попыталась избавиться от доказательств до прихода полицейских.

Альварадо и ее родственники в тот день употребляли метамфетамин — сильнодействующий стимулятор, вызывающий зависимость — после того, как женщина потеряла работу из-за проваленного теста на наркотики. Они признались, что продолжили употреблять вещество в машине, когда поехали забирать Софию из школы. Сообщается, что отец девочки расстался с Альварадо из-за того, что она не смогла справиться со своей зависимостью от метамфетамина.

В сентябре 2019 года восьмилетний мальчик в Индонезии нашел у отца таблетки «экстази» и поделился ими с друзьями. Детей госпитализировали с головной болью, а отцу ребенка предъявили обвинения.

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