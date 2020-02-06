Россиянам дали советы по защите от новой схемы мошенничества с кредитами

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дал россиянам советы по защите от новой схемы мошенничества с кредитами. Об этом пишет RT.

Отмечается, что мошенники выдают деньги физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, после чего пропадают на долгий срок. В связи с этим должнику фактически некому выплачивать деньги, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, и задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор появляется и требует через суд сразу погасить всю сумму с процентами.

По словам Власова, жертвами подобного мошенничества, как правило, становятся люди в тяжелом финансовом положении. Эксперт посоветовал россиянам не брать деньги в долг у частных лиц и микрофинансовых организаций. Также он призвал внимательно читать договор и уделить особое внимание информации о системе возврата денег.

Эксперт порекомендовал приходить в такие организации с двумя свидетелями, которые подтвердят, что вы взяли деньги именно в этом месте. «Через месяц вы приходите выплачивать часть долга с теми же двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы приходили, звонили, но этого лица не было на месте», — сказал Власов.

После этого следует обратиться к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой завести дело о потенциальном мошенничестве, добавил эксперт.

В 2019 году сообщалось о женщине, которая при собеседовании на должность курьера заполнила несколько бланков, после чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов. Отменить двухмиллиардный штраф удалось в Московском городском суде.

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