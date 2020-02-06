Европе предсказали проблемы из-за новых санкций против «Северного потока-2»

Введение США новых санкций против «Северного потока-2» чревато проблемами для Европы. В частности, речь идет о повышении цен на газ. Такое предсказание сделал глава австрийской OMV Райнер Зеле, его слова приводит ТАСС.

«В сфере газа это приведет к региональным изменениям. Такой сценарий может очень сильно сказаться на ценах на газ в Европе», — сказал он и уточнил, что санкции рискуют нарушить надежность снабжения топливом. Впрочем, конкретных данных о том, насколько может подорожать газ, Зеле не привел, сославшись на то, что официально о санкциях Вашингтон еще не объявлял.

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В конце прошлого года США ввели санкции в отношении «Северного потока-2» и участников его строительства. После этого швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик, и работы по завершению строительства фактически остановились, сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись на несколько месяцев.

В феврале 2020-го стало известно о возможном введении дополнительных ограничений. Это может коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, а также тех фирм, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу. Не исключено, что новые санкции могут быть введены в течение нескольких недель.

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