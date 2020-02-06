Ургант извинился перед Рогозиным за шутку о психических отклонениях космонавтов

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и роботом Федором за шутку о психических отклонениях космонавтов. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Ургант пригласил на сцену мужчину по имени Виктор, которого назвал «сценаристом, придумавшим шутку» о требованиях к космонавтам. После ведущий сделал ему выговор. «Обида пришла с небес», — отметил шоумен. Он также назвал Федора «бездушным куском металла», у которого «все функции свелись к одному — остроумно отвечать в Twitter».

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Он отреагировал и на слова главы госкорпорации о том, что у Урганта не осталось чувства юмора после стольких лет работы в качестве ведущего шоу: «Восемь лет для программы нашей — это много, а вот для строительства космодрома Восточный — это вообще ничего. Даже ничего намозолиться не успело».

Шоумен добавил, что понимает реакцию Рогозина. Он объяснил это предстоящими испытаниями разработанного предприятиями «Роскосмоса» трамвая. «Не в первый раз "Роскосмос" запускает трамвай, но все запуски были неудачными. Дело в том, что трамвай уезжал и не возвращался», — подчеркнул он. Ведущий предположил, что отличить трамваи госкорпорации от других можно будет по «дырочке в обшивке».

В программе «Вечерний Ургант» от 4 февраля телеведущий пошутил, что из-за снижения требований к кандидатам в космонавты ими смогут стать люди с легким психическим отклонением и судимые по малолетству. Рогозин посчитал, что у Урганта «закончились шутки и юмор», а язык «намозолился». Он также ретвитнул запись от имени робота Федора, попросившего ведущего «не предлагать своих друзей» в качестве кандидатов в космонавты.

Иван Ургант второй месяц подряд извиняется за шутки из «Вечернего Урганта». В прошлый раз он принес извинения после того, как попал в скандал из-за рождественского выпуска. В эфире показали коллаж, похожий на икону рождения Христа, а французский актер Жерар Депардье во время интервью сравнил Христа с поросенком. Это возмутило активистов православного движения «Сорок сороков».

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