США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге. Текст его речи опубликован на сайте Госдепартамента.

При этом, по словам Джеффри, американская сторона планирует оказывать давление на сирийское правительство, в том числе путем санкций. «Наши требования не являются необоснованными. Они не требуют свержения Асада. Они требуют изменения в поведении этого правительства», — добавил политик. По его мнению, режим Асада «и неделю не проживет» без помощи Москвы.

Материалы по теме «Жизнь человека ничего не стоит» Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии

В этой связи Джеффри добавил, что в Вашингтоне хотели бы изменить политику Москвы в Сирии, однако не хотят оказывать на нее давление или требовать вывода всех войск. По его словам, России следует соответствовать требованиям мирового сообщества по ситуации в регионе.

Ранее Джеффри рассказал о столкновениях американских солдат в Сирии с российскими частными военными компаниями (ЧВК). Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских ЧВК. Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Президент России Владимир Путин в свою очередь выражал мнение, что оценку деятельности ЧВК Вагнера, если есть нарушения, должна давать Генпрокуратура, а сами бойцы не представляют интересы России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru