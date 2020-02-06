У российской вегетарианки забрали истощенную маленькую дочь

Органы опеки Кисловодска забрали у местной жительницы полуторагодовалую дочь из-за веса вдвое ниже нормы. Об этом «Интерфаксу» рассказала уполномоченная по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

По ее словам, мать «придерживается особой системы питания — вегетарианства». Она предположила, что это стало причиной истощения у ребенка, которое достигло «критических значений». Ранее «Регион Онлайн» писал, что в год и восемь месяцев девочка еще не ходила, весила менее семи килограммов, в крови был понижен гемоглобин. Родительница отказывалась от переливания крови ребенку.

Опека обратилась в суд с требованием ограничить 46-летнюю женщину в правах. Она с обвинениями не согласна и считает, что девочка «просто худенькая, как она в детстве». Она записала видеообращение к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову, в котором сообщила, что дочь умеет ходить «за ручки», была энергичная и бодрая, могла произносить отдельные слова. Ребенок был на грудном вскармливании, после изъятия ее перевели на сухие смеси. «Я об этом узнала только спустя месяц, потому что мне вообще не разрешали видеться с ребенком», — сказала мать, добавив, что в клинике девочку все время держали в памперсах, и под ними у нее появились черно-синие гематомы.

Пользователи социальных сетей, которые считают, что объективных причин отбирать ребенка у россиянки не было, запустили флешмоб в ее поддержку с хэштегом #МамаСвета.

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