В России ответили на отказ Польши от российского угля

Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента угольной промышленности Кемеровской области.

В качестве замены Польше назвали рынки Индии, Вьетнама и Малайзии, которые наращивают объем поставок. Еще одним перспективным вариантом выглядит Япония — по информации российских угольщиков, в ближайшие пять лет японцы хотят построить около 22 угольных электростанций нового поколения.

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В пресс-службе добавили, что помимо Польши значительная часть кузбасского угля поставляется в Корею, Японию, Китай и Тайвань.

В четверг, 6 февраля вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России, США, Мозамбике и Колумбии, полностью остановив поставки из-за рубежа.

Причиной отказа от импорта могут быть продолжающиеся с 31 января забастовки польских шахтеров. Они перекрыли железнодорожные пути у принадлежащей энергетической компании «Таурон» электростанции «Лазиска» с требованием прекратить закупки российского угля.

Польша в 2019 году приобрела 18-19 миллионов тонн угля, более 70 процентов — в России. Главными госкомпаниями-импортерами российского угля стали «Углекокс» и «Польская энергетическая группа» (PGE).

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