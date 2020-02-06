Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM. Он добавил, что Польша также откажется от импорта угля из США, Мозамбика и Колумбии, полностью остановив поставки из-за рубежа.

Причиной такого шага могут являться продолжающиеся с 31 января забастовки польских горняков. Активисты перекрыли железнодорожные пути у принадлежащей энергетической компании «Таурон» электростанции «Лазиска» с требованием прекратить закупки российского угля.

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Протестующие считают, что компании страны слишком увлеклись импортом из России, из-за чего страдает угольная промышленность Польши, снижаются объемы добычи и не растут их зарплаты.

Отмечается, что Польша в 2019 году закупила 18-19 миллионов тонн угля, более 70 процентов поставок осуществила Россия. Главными госкомпаниями-импортерами российского угля стали «Углекокс » и «Польская энергетическая группа» (PGE).

В 2019 году Польша также стала отказываться от российского газа. Его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60 по сравнению с уровнем 2018 года. Российскому газу Польша предпочла поставки сжиженного природного газа из США, Норвегии и Катара. В 2019-м они на 0,7 миллиарда кубометров превысили уровень 2018 года, достигнув 3,43 миллиарда.

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