Из России выслали всех северокорейских рабочих

Россию покинули все северокорейские рабочие. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский посол в КНДР Александр Мацегора.

«Авторы идеи высылки всех граждан КНДР, работающих за границей, изначально преследовали цель еще жестче изолировать эту страну, наказать не только северокорейское государство, но и простых людей, которые честным трудом зарабатывали деньги для себя и своих близких», — заявил Мацегора. По его словам, до начала высылки в России находились около 34 тысяч северокорейских трудовых мигрантов, а в сентябре 2019 года — уже менее 10 тысяч.

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Россия высылала северокорейских рабочих с 2018 года в рамках исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая предписывает странам-членам организации отправить на родину всех трудовых мигрантов из Северной Кореи до конца 2019 года. Резолюция была принята в ответ на испытания баллистической ракеты в КНДР.

С 2009 по 2018 год трудовые мигранты из СНГ и стран ближнего зарубежья вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов. Сумма переводов в обратном направлении составила 28,76 миллиарда. Чаще всего переводы шли в Узбекистан (более 30 процентов), Киргизию, Таджикистан, Китай, Армению, Азербайджан, Казахстан, Турцию и на Украину.

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