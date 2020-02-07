Россиян научили бороться с детской игровой зависимостью

Роскачество выпустило рекомендации для россиян, столкнувшихся с игровой зависимостью детей. Выдержки из сообщения организации приводит ТАСС.
Авторы отмечают, что бороться с детской зависимостью от компьютерных игр легче всего при помощи договоренностей о том, сколько времени и когда ребенок может проводить за компьютером. Лучше всего предоставлять такое время после сделанных уроков.
Еще один способ заключается в подборе для детей кружков и секций, где им могут привить различные навыки, а также позволить «энергии уходить в правильное русло».
Если эти методы не помогают, эксперты советуют обратиться к детскому психологу. Кроме того, родители могут подавать личный пример — не пользоваться при детях телефоном или компьютером слишком долго.
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