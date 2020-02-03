Россиян предостерегли от товаров «по акции»

Эксперты «Роскачества» предостерегли россиян от товаров «по акции» с истекающим сроком годности. Исследование опубликовано на сайте организации.

Специалисты отметили, что к концу срока в продуктах питания размножаются опасные для здоровья микроорганизмы. Также неизвестно, не было ли отклонений от стандартов безопасности при транспортировке и соответствует ли всем нормативам система хранения магазина. «Именно поэтому я рекомендую не только не есть продукты, срок годности которых вот-вот закончится, но и не покупать продовольственные товары "по акции", цены на которые снижают по той же причине», — рассказала гастроэнтеролог-иммунолог «Роскачества» Надежда Королькова.

Материалы по теме Дорогая бедность Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить

Также следует избегать товаров с переклеенными или плохо читаемыми обозначениями о сроке годности — такая маркировка указывает на недобросовестного продавца или производителя, отметила Королькова. Эксперты подчеркнули, что подгнившие продукты следует сразу выбросить. Даже если срезать плесень, например, с хлеба или сыра, следы жизнедеятельности грибков могут остаться на здоровых с виду участках пищи, а их «ножки» проникают глубоко в продукт.

Специалисты уточнили, что пищевые товары по срокам годности делятся на категории. Ультраскоропортящиеся продукты (пирожные с кремом, готовые салаты, свежая рыба, полуфабрикаты из охлажденного мяса) годятся в пищу от 12-ти часов до трех дней, только если хранятся в охлажденном состоянии. На их упаковке должна быть точная дата производства вплоть до часа. К скоропортящимся относятся товары, которые могут храниться в холодильнике от трех до 30-ти суток. Например, пастеризованное молоко в мягкой упаковке хранится пять суток, а йогурт — 14. Продукты длительного хранения сохраняют свои свойства дольше месяца при герметичности упаковки: сухофрукты хранятся до года; мука, соль, чай, сахар и некоторые консервы могут храниться до двух лет.

В сентябре 2019 года стало известно, что доля товаров «по акции» в магазинах России выросла минимально за пять лет. Первой причиной столь небольшого роста стала конкуренция магазинов, в которых проводятся акции, с торговыми точками, где цены на товары стабильно на низком уровне. Еще одним фактором оказалось то, что доля «акционных» товаров достигла потолка в 70-80 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!