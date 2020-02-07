Назначен новый директор «Роскино»

Евгения Маркова назначена новым директором организации «Роскино». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 7 февраля.

«Вечером вышло распоряжение о моем назначении, все официально, будем работать», — заявила новая глава компании.

До Марковой «Роскино» с 2011 года возглавляла Екатерина Мцитуридзе. О ее уходе стало известно в конце декабря 2019-го, тогда же источники сообщали о том, что пост директора займет Маркова.

Ранее Маркова работала директором по связям с киноиндустрией в компании «Экспоконтент».

«Роскино» занимается продвижением российских фильмов на международных фестивалях от имени государства. Организация способствует привлечению инвесторов, заинтересованных в совместном кинопроизводстве с Россией.

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