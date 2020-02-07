Российских заключенных привлекли к изготовлению медицинских масок

В Курской области заключенные приступили к пошиву медицинских масок. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Как говорится в сообщении, маски изготавливаются на швейных участках, которые существуют в каждом исправительном учреждении региона. Они шьются из нетканого материала и по качеству «ничем не уступают аптечным».

Отмечается, что заключенные шьют медицинские маски для собственных нужд, в ближайшее время они изготовят более 10 тысяч изделий.

Ранее в СМИ появились сообщения о дефиците медицинских масок в России из-за распространения смертельного китайского коронавируса. Представители нескольких фармацевтических компаний рассказали, что в наличии нет даже респираторов, на которые также отмечен высокий спрос.

Кроме того, сообщалось о резком росте цен на средства защиты в ряде регионов страны. Так, в Дагестане нашли медицинские маски стоимостью в 650 раз выше средней.

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