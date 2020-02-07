В российской школе захотели брать плату за шкафчики

В городе Артем Приморского края в одной из местных школ захотели ввести плату за индивидуальные шкафчики для учеников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщество «Новости Артема +» в Instagram. На момент написания заметки аккаунт был закрыт для публичного доступа.

Как пишут «Вести Приморье», мать одного из учеников рассказала, что дети вынуждены каждый день таскать «далеко не легкие» портфели и «баулы с одеждой и обувью» на второй этаж и складывать это в один-два шкафа в классе. Родители подавали жалобы, в итоге администрация школы предложила установить для учеников начальной школы индивидуальные шкафчик и брать за их аренду 300 рублей в месяц. По мнению автора публикации, не все родители могут себе это позволить, и цена «явно завышена». Пока дети пользуются шкафчиками бесплатно, решение о введении оплаты еще не принято.

В пресс-службе администрации города РИА Новости подтвердили, что дети пока пользуются шкафчиками бесплатно — решение об оплате будет принято с согласия родителей учеников.

Ранее мать первоклассника из Липецка обвинила учительницу в травле сына из-за кулера. Она утверждала, что классный руководитель запретила ребенку пить воду, потому что родители не сдали деньги на кулер. Прокуратура и полиция начали проверку после появления информации в СМИ, сами родители в ведомства не обращались.

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