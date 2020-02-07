Раскрыты подробности отравления уволенного по звонку из США генпрокурора Украины

Врач австрийской клиники Николай Корпан раскрыл подробности возможного отравления ртутью бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, уволенного с поста в апреле 2016 года после звонка вице-президента США Джо Байдена тогдашнему лидеру Украины Петру Порошенко. Об этом пишет издание «Українські новини».
Он рассказал, что показатели ртути в крови Шокина после проведения соответствующих медицинских обследований осенью 2019 года оказались смертельными. Корпан заявил, что его пациент перенес две остановки сердца из-за отравления.
При этом, по словам лечащего врача экс-генпрокурора, позже начали проявляться симптомы, которые приводят к смерти, — в частности, нарушения белой и красной формулы крови как у онкобольного или как при химиотерапии.
Корпан подчеркнул, что поскольку отравления ртутью являются редкими случаями, в Австрии, где Шокин находился на лечении, не удалось найти антидотов. Их пришлось доставлять из Германии. На данный момент, отметил он, показатели ртути в крови Шокина не пришли в норму.
Ранее Шокин заявил, что подозревает Джо Байдена в причастности к покушению на него в сентябре 2019 года, когда экс-генпрокурора отравили ртутью. Он также утверждал, что под давлением США был вынужден прекратить расследование о незаконной деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена.
В январе 2018 года Байден-старший рассказал, что в 2016-м Шокина уволили именно из-за его вмешательства. По словам политика, по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы он пригрозил Порошенко, что США не предоставят Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов, после чего генпрокурора уволили.