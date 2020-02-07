У берегов Эстонии затонуло российское судно

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии, семерых членов экипажа удалось спасти. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat.

В спасательных работах участвовали специалисты из Эстонии и Финляндии, с обеих сторон задействовали вертолеты. Пятерых членов команды доставили в Таллин, остальных пострадавших моряков направили в больницу в Хельсинки. Все они являются гражданами России.

В департаменте полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) сообщили, что на судне вышло из строя рулевое управление. «С судна по радио передали просьбу о помощи с координатами. Согласно сообщению, вышло из строя рулевое управление, на судне пропало электричество. Судно затонуло быстро, но команда успела перейти на спасательный плот», — передает «Интерфакс» сообщение департамента.

По данным эстонских правоохранителей, первым на помощь терпящему бедствие судну прибыл танкер под либерийским флагом, поднявший экипаж траулера на борт. В спасательных работал участвовали вертолет и два судна ДПП, а с финской стороны — вертолет и два судна, также в работах были задействованы два гражданских корабля.

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